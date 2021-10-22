Buca'da Yörük Türkmen Şöleni'nin 9'uncusu düzenlenecek

Buca’nın kültürel renklerinden Yörük Türkmen Şöleni, Buca Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl 9. kez düzenlenecek.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2021 Cuma, 07:14
Buca'da Yörük Türkmen Şöleni'nin 9'uncusu düzenlenecek
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Kırklar Mahallesi’nde 23 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek şölen, develerle kortej yürüyüşünden halk oyunlarına, güreşten geleneksel yemeklerin ikramına kadar birçok renkli etkinliğe sahne olacak. İzmir Yörükler Derneği tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 9. Geleneksel Yörük Türkmen Şöleni’nde, bu yıl da birbirinden keyifli dakikalar yaşanacak. Buca’nın Kırklar Mahallesi’ndeki İzmir Yörük Derneği Piknik Alanı’nda, Yörük kültürünün tüm güzelliklerinin yer alacağı şölen, develerle kortej yürüyüşüyle başlayacak. Halk oyunları gösterileri, güreş etkinliği ve geleneksel yemeklerin ikramının da yapılacağı şölende ayrıca yerel sanatçılar, Zeynep İlhan, Fevzi Önder, Neslihan Yılmaz ve Hatice Abul sahne alacak.


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