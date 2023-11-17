Buca'daki silahlı saldırıda 5 tutuklama

İzmir'in Buca ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen Çağatay Arpaz'ın öldüğü, yanındaki kardeşi ve arkadaşının yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 17.11.2023 - 10:01
Buca'daki silahlı saldırıda 5 tutuklama
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Kozağaç Mahallesi 232'nci Sokak'ta, 13 Kasım günü sabah saatlerinde, içinde Çağatay Arpaz, kardeşi A.A. (22) ve arkadaşı E.M.'nin (25) bulunduğu 35 DJE 93 plakalı hafif ticari araca, iddiaya göre, kendilerini takip eden motosikletteki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda Çağatay Arpaz hayatını kaybetti, kardeşi A.A. ile arkadaşı E.G. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Saldırganı yakalamak için çalışma başlatan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 150'ye yakın güvenlik kamerasında yaklaşık 600 saat görüntü izledi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Görüntülerden şüphelinin Ö.M. olduğu tespit edildi. Ö.M.'nin olayın ardından üç farklı araç değiştirerek Seferihisar ilçesinin Ürkmez Mahallesi'ne gittiği belirlendi. Bunun üzerine gece saatlerinde polis, şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

5 TUTUKLAMA

Ö.M. (26) suç aleti tabancayla, ona yardım ettiği gerekçesiyle S.B. (37), M.D. (24), K.G. (28) ve K.T. (23) yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 3 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin S.B. liderliğinde Buca ilçesinde 'uyuşturucu, silah ticareti, silahlı tehdit' olaylarına karıştığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 


Buca

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