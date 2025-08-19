Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.08.2025 12:13:00
Haber Merkezi
Ankara’da ‘06 BCK’ plakalı araçtan inen Bucak aşireti mensubu, tartıştığı kişiyi bacaklarından vurdu. Gözaltına alınan kişi aynı gün serbest bırakıldı. Peki, Bucak aşireti lideri kimdir? Bucak aşireti hangi ilde? Bucak aşiretinin nüfusu ne kadar?

Bucak aşiretine mensup Memduh Bucak’ın trafikte tartıştığı kişiyi vurduğu iddia edildi. Gazeteci Timur Soykan tarafından paylaşılan bilgilere göre Memduh Bucak, şikayetten sonra teslim oldu ve mahkeme tarafından aynı gün serbest bırakıldı. Peki, Bucak aşireti lideri kimdir? Bucak aşireti hangi ilde? Bucak aşiretinin nüfusu ne kadar?


BUCAK AŞİRETİ HANGİ İLDE?

Bucak aşireti Şanlıurfa'nın Siverek ve Hilvan ilçelerinde yerleşik bir aşirettir. Nüfusu 150 bin kişiden oluşan aşiret, 19. yüzyılın başında Diyarbakır'dan Siverek'e göç etmiştir.

BUCAK AŞİRETİ LİDERİ KİM?

Şeyh Said isyanında devletin yanında yer almışlardır. PKK'ya karşı sürdürülen mücadelede de Türkiye'nin yanında yer almışlardır. Aşiretin bilinen isimleri arasında Sedat Bucak yer almaktadır.

