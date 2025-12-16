Ankara'da kritik görüşme: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile bir araya geldi

Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack bir araya geldi.

BARRACK, EN SON NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack dün de İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntülere yer verilen paylaşımda, içeriğe ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Barrack'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e geleceği aktarılmıştı.

İSRAİL KAYNAKLARI: NETANYAHU İLE BARRACK SURİYE KONUSUNDA UZLAŞTI

İsrail merkezli i24 televizyonu, Salı günü iki kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın Suriye dosyasına ilişkin bazı mutabakatlara vardığını bildirdi.

Haberde, tarafların artık birbirlerinden ne beklendiğini daha net şekilde kavradıkları öne sürüldü.