Altın piyasasında tarihi kırılma: Kapalıçarşı fiyatları ilk kez o seviyede!

Yıl boyunca gösterdiği yükselişlerle yatırımcının ilgisini çeken güvenli liman altın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) aldığı kararın ardından yurtiçi piyasalarda dalgalı bir seyir izlemeye başladı. TCMB’nin altın politikasındaki değişiklik, banka fiyatları ile serbest piyasa arasındaki dengeleri de etkiledi.

TCMB’NİN KARARI ARZ DENGESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Kasım ayında devreye giren yeni uygulamayla birlikte TCMB, Türkiye’de üretilen altınların alımını durdurdu. Bu adım, piyasada üretilen altının serbest şekilde dolaşıma girmesine yol açarken, oluşan arz fazlası banka fiyatları ile piyasa fiyatları arasındaki makasın yön değiştirmesine neden oldu.

KAPALIÇARŞI FİYATLARI BANKALARI GEÇTİ

Yurtiçi piyasalarda artan altın arzı ve son haftalarda yatırımcı talebindeki zayıflama nedeniyle satışa sunulan altınların önemli bir bölümü alıcı bulamadı. Bu gelişme, bankaların altın satışında esas aldığı gösterge fiyatlarda sert düşüşlere yol açtı.

Ortaya çıkan tabloyla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez fiziki altın piyasasının merkezi olan Kapalıçarşı’daki altın fiyatları, bankalarda satılan altın fiyatlarının üzerine çıktı.

PİYASALARDA DÜZENLEME BEKLENTİSİ

Kapalıçarşı esnafı ve ülke genelindeki kuyumcuların tepkisine neden olan bu durumun ardından, TCMB’nin piyasadaki dengesizliği gidermek amacıyla yeni bir adım atabileceği değerlendiriliyor. Sektör temsilcileri, olası bir düzenlemeyle piyasada yaşanan “anormal hareketlerin” önüne geçilmesini bekliyor.