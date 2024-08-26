Bucak'ta virajı alamayan otomobil takla attı: 3 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde Kestel yolunda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle virajda takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 10:12
Bucak'ta virajı alamayan otomobil takla attı: 3 yaralı
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Feci kaza, dün 19.00 sıralarında Kestel Köyü yolu Aladağ Burnu mevkisinde meydana geldi.

Mehmet K., kullandığı 15 ADA 504 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan otomobil takla attı. Sürücü Mehmet K.'nin yaralanmadığı kazada otomobildeki 3 kişiye sağlık ekibi müdahale etti.

3 yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. 

 

 


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