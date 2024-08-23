Burdur-Fethiye karayolunda otomobil takla attı: 5 yaralı

Burdur-Fethiye karayolunda seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 23.08.2024 - 09:20
Burdur-Fethiye karayolunda otomobil takla attı: 5 yaralı
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Feci kaza Burdur-Fethiye karayolu Çamlıca mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere Karamanlı istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan İlhan Ş. (35) idaresindeki 06 DLP 533 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp refüje devrildi.

Kazada sürücü İlhan Ş., yolcular Demet Ş. (30), Ahmet Ş. (8), Efsanur Ş. (1), Zeynep Huma Ş. (4) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken devrilen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.


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