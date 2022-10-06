Bucaspor, namağlup yoluna devam ediyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bucaspor 1928, konuk ettiği Sarıyer’i 3-1 mağlup ederek 8 hafta sonunda 4 galibiyet ve 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 8. hafta maçında Bucaspor 1928, konuk ettiği Sarıyer’i 3-1 mağlup etti. 28. dakikada penaltı golüyle geriye düşen sarı-lacivertliler, 38’de Mehmet Fuat Gölbaşı’nın golüyle devreye 1-1’lik beraberlikle girdi. İkinci yarıya daha etkili başlayan İzmir temsilcisi, 76’da Sarıyerli Işık Kaan Arslan’ın kendi kalesine attığı golle öne geçerken, 90. dakikada Recep Gül’ün golüyle farkı 2’ye taşıyarak maçta 3 puanla ayrılmasını bildi.
ZİRVE YOLUNDA NAMAĞLUP
Bu sonuçla Bucaspor 1928, puanını 16’ya yükselterek üçüncü sıraya yükseldi. 8 hafta sonunda 4 galibiyet ve 4 beraberlik alan sarı-lacivertliler, zirve yarışını namağlup sürdürüyor. İzmir temsilcisi, 9 Ekim Pazar günü konuk edeceği Kırklarelispor’u da yenerek fire vermeden yoluna devam etmek istiyor.
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