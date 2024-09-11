Budamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü

Yayınlanma: 11.09.2024 - 20:43

Güncelleme: 11.09.2024 - 20:43

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beğendik Mahallesi Hacepli Cami Sokak üzerindeki bir bahçede meydana gelen olayda M.M. (92) budamak için çıktığı elma ağacından düştü.

Yaşlı erkeğin hareketsiz şekilde yerde yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından M.M'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.