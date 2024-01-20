BUDO çok sayıda seferi iptal etti!

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 6 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

AA
Yayınlanma: 20.01.2024 - 09:32
BUDO çok sayıda seferi iptal etti!
Abone Ol google-news

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 6'sı kuvvetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) web sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.


BUDO iptal Sefer Bursa

İlgili Haberler

İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli!

İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli!
BUDO çok sayıda seferi iptal etti!

BUDO çok sayıda seferi iptal etti!
Kabatepe-Gökçeada hattında bazı seferler iptal edildi

Kabatepe-Gökçeada hattında bazı seferler iptal edildi

En Çok Okunan Haberler