İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli!

Yayınlanma: 19.01.2024 - 08:27

Güncelleme: 19.01.2024 - 08:27

Şehir Hatları A.Ş.'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada; Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Adalar ile Beşiktaş-Adalar seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.