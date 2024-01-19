İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli!

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 19.01.2024 - 08:27
İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli!
Abone Ol google-news
Player Alanı

Şehir Hatları A.Ş.'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada; Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Adalar ile Beşiktaş-Adalar seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.


Adalar Duyuru Hava koşulları Şehir Hatları Sefer

İlgili Haberler

Bozcaada ve Gökçeada seferlerine 'fırtına' engeli!

Bozcaada ve Gökçeada seferlerine 'fırtına' engeli!
BUDO’nun 6 seferi hava koşulları nedeniyle iptal edildi!

BUDO’nun 6 seferi hava koşulları nedeniyle iptal edildi!
Meteoroloji açıkladı: 19 Ocak 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji açıkladı: 19 Ocak 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

En Çok Okunan Haberler