BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bölgede etkisini artıran olumsuz hava şartları, Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.
18 Şubat 2026 Çarşamba günü, Mudanya, Kabataş ve Armutlu (İhlas) hatlarında bazı seferler iptal edildi.
İptal edilen seferler şu şekilde açıklandı:
07.00 Mudanya-Kabataş
08.00 Kabataş-Mudanya
09.30 Mudanya-Kabataş
09.30 Mudanya-Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas)-Kabataş
11.30 Kabataş-Mudanya
11.30 Kabataş-Armutlu (İhlas)
13.00 Armutlu (İhlas)-Mudanya
Yetkililer, hava şartlarının seyrine göre seferlerin yeniden değerlendirileceğini belirtirken, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına güncel duyuruları resmi kanallar üzerinden takip etmeleri çağrısında bulundu.