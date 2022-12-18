BUDO seferleri iptal!

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden bazılarının olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

AA
18 Aralık 2022 Pazar, 19:37
BUDO seferleri iptal!
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19.15’deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.


BUDO Bursa deniz otobüsü

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