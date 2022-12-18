BUDO seferleri iptal!
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden bazılarının olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19.15’deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
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