BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları yapılamayacak.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve aynı saatteki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle saat 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de yapılamamıştı.
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