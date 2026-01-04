BUDO'ya fırtına engeli! Bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 10 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 08.00, 09.30 ve 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00, 10.30 ve 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ile 15.30'daki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.