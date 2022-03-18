BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Bursa'da olumsuz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa ile İstanbul arasında Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
''saat 08.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)''.
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