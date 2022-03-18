BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa'da olumsuz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

(İHA)
18 Mart 2022 Cuma, 17:39
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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Bursa ile İstanbul arasında Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

''saat 08.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)''.



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