Buğra Gökce açıkladı: 'İstanbul’da nüfus artmıyor, fırsat penceresi kapanıyor…'

Yayınlanma: 02.08.2024 - 15:09

Güncelleme: 02.08.2024 - 15:10

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İstanbul'da yaşanacak nüfus sorununa ilişkin açıklama yapan Gökce, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

" İstanbul nüfusu artmıyor. Türkiye için de çok önemli bir fırsat penceresi kapanıyor. 2030'da İstanbul nüfusunun yaklaşık 16 milyon olması bekleniyor. 2050 yılından sonra Türkiye nüfusu azalma eğrisi içerisine giriyor. 2100 yılında Türkiye nüfusunun 76 milyonun altına düşeceği öngörülüyor. En büyük şansımız olan genç nüfusumuz da yaşlanıyor"