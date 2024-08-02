Buğra Gökce açıkladı: 'İstanbul’da nüfus artmıyor, fırsat penceresi kapanıyor…'
İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, İstanbul’un nüfus sorununa değindi. Gökce, megakentte nüfusun artmadığını bu nedenle Türkiye için çok önemli bir fırsat penceresinin kapandığını ifade etti.
İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İstanbul'da yaşanacak nüfus sorununa ilişkin açıklama yapan Gökce, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
" İstanbul nüfusu artmıyor. Türkiye için de çok önemli bir fırsat penceresi kapanıyor. 2030'da İstanbul nüfusunun yaklaşık 16 milyon olması bekleniyor. 2050 yılından sonra Türkiye nüfusu azalma eğrisi içerisine giriyor. 2100 yılında Türkiye nüfusunun 76 milyonun altına düşeceği öngörülüyor. En büyük şansımız olan genç nüfusumuz da yaşlanıyor"
?? İstanbul nüfusu artmıyor. Türkiye için de çok önemli bir fırsat penceresi kapanıyor.— Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) August 1, 2024
1?? 2030'da İstanbul nüfusunun yaklaşık 16 milyon olması bekleniyor.
2?? 2050 yılından sonra Türkiye nüfusu azalma eğrisi içerisine giriyor. 2100 yılında Türkiye nüfusunun 76 milyonun altına… https://t.co/fCmOCPJLxG
En Çok Okunan Haberler
-
- Zaniolo'dan Galatasaray için açıklama
- Erdoğan'ı geçen tek bir isim var
- 'İletişim özgürlüğüne resmen bir darbe!'
- ‘Bu tavrı anlamak mümkün değil’
- Baş döndüren 'karar'sızlık
- 13 banka emeklilere özel indirim yapacak
- AKP’li isim, İsrail’e kurşun geçirmez cam gönderiyor!
- Genco Erkal’ı neden yalnız bıraktınız?
- Instagram, Erdoğan'a kapanmamış
- Instagram'a erişim engeli!