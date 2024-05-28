Buğra Gökce 'İstanbul'da Emekli Olmak' raporunu paylaştı: 'Geçinebilen emekli oranı yüzde 15,8'

Yayınlanma: 28.05.2024 - 12:31

Güncelleme: 28.05.2024 - 12:31

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, İPA'nın 'İstanbul'da Emekli Olmak' raporunun sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

"6 HANEDEN 1'İ EMEKLİ MAAŞI İLE GEÇİNİYOR"

Gökce, söz konusu rapora ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İPA İstanbul tarafından hazırlanan raporumuz İstanbul ve Türkiye'de yaşayan emeklilerin durumunu çarpıcı bulgularla ortaya koyuyor. Rapora göre:

İstanbul'da bulunan her 6 haneden biri emekli aylığı ile geçiniyor. Her 10 haneden 1'i ise en düşük emekli aylığı geçinmeye çalışıyor.

İstanbul'da neredeyse her 3 emekliden biri resmi olarak çalışmaya devam ediyor. Yaşlılık veya emeklilik aylığına hak kazanmış tüm vatandaşlarımızın yüzde 28,4'ü çalışmaya devam ediyor.

İstanbul'da EYT'den faydalananların yüzde 52,2'si yani her 2 EYT'liden 1'i çalışmaya devam ederken, Türkiye genelinde EYT'den faydalanıp çalışmaya devam edenlerin oranı yüzde 47,9 olarak gerçekleşti.

Emeklilerin yaşam koşulları her gün zorlaşıyor. 2010 yılında en düşük emekli aylığı 680 lira iken asgari ücret 587 liraydı. Emekli aylığının asgari ücrete oranı yüzde 115 seviyesindeydi. Bugün en düşük emekli aylığı 10 bin lira olurken, asgari ücret 17 bin lira. En düşük emekli aylığının asgari ücreti karşılama oranı yüzde 58,8'e düştü.

Emeklilerin aylığının satın alma gücü de düştü. 2010 yılında en düşük emekli aylığı ile 11,4 adet gram altın alınırken, bugün emekli aylığı ancak 4,4 adet gram altına yetiyor.

İstanbul’da 100 m2‘lik ortalama bir konut fiyatı 2010 yılında 224 emekli maaşına denk gelirken 2024 yılında ortalama konut fiyatı 460 emekli maaşına çıktı.

İstanbul’da sadece emekli maaşıyla geçinen toplam kiracı hane sayısı ise 148 bin 420 oldu. Yani emekli maaşıyla geçinen her 5 haneden 1'i kirada yaşıyor.

GEÇİNEBİLEN EMEKLİ ORANI YÜZDE 15,8"

İstanbul’da kiracı olan iki kişilik emekli hanesinin ortalama yaşam maliyeti Nisan ayında 24 bin 991 liraya ulaştı.

İstanbul'da emeklilerin yüzde 15,6'sı "ödemelerimi yapamadım, borca girdim" derken, yüzde 14,2'si "aslında pek geçinemedim", yüzde 54,4'ü ise "kıt kanaat geçinebildim" diyebildi. Geçinebildiğini söyleyen emeklilerin oranı sadece yüzde 15,8 oldu.

Yıllarca ülkemize hizmet edip emekli olan vatandaşlarımız ekonomik koşullar nedeniyle geçinmekte zorlanıyor, çalışmaya devam ediyor, emekli aylıkları ile yaşamaları her gün zorlaşıyor. Emeklilerimizin yaşam koşullarını iyileştirecek yapısal önlemlere ve politikalara ihtiyaç var."