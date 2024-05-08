Buğra Gökce, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı oldu

Yayınlanma: 08.05.2024 - 16:34

Güncelleme: 08.05.2024 - 16:34

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) eski Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanlığı görevine getirildi.

Buğra Gökce'nin açıklamaları şöyle:

“İstanbul'un bilimsel çalışmalar ışığında ve İstanbulluların katılımıyla planlanması, güzel şehrimize ait güncel sorunların tespit edilerek, bu sorunların çözümüne yönelik veriye dayalı strateji ve politika önerileri geliştirilmesi için 2020 yılında kurulan, bugüne kadar da İstanbul'un geleceği açısından hayati önemde projeler ve politikalar geliştiren @ipaistanbul Başkanlığı görevini üstlenmiş bulunmaktayım.

Bana bu önemli görev ve sorumluluğu veren @istanbulbld Başkanımız Sn. @ekrem_imamoglu'na ve İstanbul Planlama Ajansı'nı İstanbul'a kazandıran, kurucu başkanımız değerli dostum @REmrahSahan'a teşekkür eder, bu tarihe kadar @ipaistanbul bünyesinde sürdürdükleri çalışmalarla örnek olan tüm çalışma arkadaşlarıma da önümüzdeki dönemde üstün başarılar dilerim.

Yeni dönemde @ipaistanbul kuruluş amaç ve ilkelerine uygun olarak İstanbul'un geleceği için akıl ve bilimin ışığında, farklı disiplinlerden uzman akademisyenlerin katkıları ve 16 milyon İstanbullunun katılımıyla İstanbul'a hizmet etmeye devam edecek. Aynı zamanda Belediye Birliklerimiz üzerinden sadece İstanbul'a değil Türkiye'deki yerel yönetimler ve akademiye de bir işbirliği modeli sunacak, kentlerimizin geleceğini ilgilendiren konularda sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da ve dünyada örnek bir kuruluş olma hedefimize ilerleyeceğiz.

Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesinin tüm üyeleriyle yürümeye, her şey çok daha güzel olsun diye yeni yatırımlar, yeni atılımlarla İstanbul ve Türkiye'miz için 7/24 çalışmaya devam edeceğiz.

Yolumuz uzun. Heyecanımız yüksek. Tam yol ileri!”