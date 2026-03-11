Buğra Gökce'den TRT'ye 'MASAK' tepkisi: 'Paylaşımı gerçeğe aykırı'

İBB soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce'nin avukatı Aynur Tuncel Yazgan, Gökce'ye yönetilen suçlamaların dayandırıldığı MASAK raporlarının kendisine verilmediğini ifade etmişti.

TRT Haber, söz konusu ifadeyi yalanlayarak MASAK raporlarının bir CD içerisinde avukatlara iletildiğini öne sürdü.

Buğra Gökce, konuya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında TRT'yi yalanlayarak ''Nereden temin edildiği bilinmeyen tek taraflı beyanları yayınlamak yerine avukatıma ulaşıp doğru bilgiyi alabilir ve halkımızı doğru bilgilendirebilirlerdi'' dedi.

Gökce'nin sosyal medya paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

''Gerçekten çok üzgünüm.

Değerli Avukatım Aynur Tuncel Yazgan MASAK raporlarının bize verilmediğini ifade etti.

TRT aşağıdaki paylaşımı yaparak avukatımın verdiği bilginin gerçeği yansıtmadığını söyleyip, "Raporlar daha önce CD içerisinde verildi" dedi.

Halbuki TRT'nin bu paylaşımı gerçeğe aykırı.

TRT’nin sözünü ettiği CD’nin içinde, İlbak Holding, Eyüp Subaşı, Murat Kapki gibi isimlerle ilgili raporlar yer alıyor. Yani, alt yüklenici firmalar ve ilgilileri hakkında hazırlanan raporlar. Bu raporlarda İBB yöneticisi olarak benim adım veya kaydım bulunmuyor. Raporlarda, malvarlığıma ilişkin bir inceleme de yer almıyor. Zaten kamu görevlisi olduğum için düzenli olarak mal beyanı sunuyorum.

''62 YILLIK ÇOK ÖNEMLİ BİR KURUM''

TRT 62 yıllık çok önemli bir kurum. Kamu yayıncısı olarak 86 milyon vatandaşımız tarafından finanse ediliyor. Herkese eşit mesafede olması, masumiyet karinesini ve lekelenmeme hakkını koruması gerekir.

Nereden temin edildiği bilinmeyen tek taraflı beyanları yayınlamak yerine avukatıma ulaşıp doğru bilgiyi alabilir ve halkımızı doğru bilgilendirebilirlerdi.

TRT yöneticilerinin kurumun kültürüne, tarihine ve yayıncılık ilkelerine uygun hareket etmesini bekliyoruz.''