Buğra Gökce duyurdu: Hatay Planlama Merkezi kuruldu

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 19:58

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 20:10

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilen kentlerin başında gelen Hatay için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kolları sıvadı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce ‘Hatay Planlama Merkezi’nin kurulması konusunda ilk adımın atıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından toplantıdan fotoğraf paylaşan Dr. Gökce, “Hatay’ın geleceğine yönelik mekânsal ve stratejik kararları geliştirmek, şehrin bilimsel ve akılcı bir şekilde gelişimini sağlamak için Belediyemiz ile Hatay Büyükşehir Belediyesi “Hatay Planlama Merkezi”nin kurulması konusunda ilk adımı attı. Yaralarımızı birlikte saracağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tüm gücüyle Hatay’ın her zaman yanında olacak. Depremin ilk anından itibaren bölgeye gelen, burada üstün gayret ve fedakarlıkla çalışan tüm çalışma arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Umuyorum bir daha böyle acılar asla yaşanmaz” diye konuştu.

HATAY’I GÜZEL GÜNLERİNE DÖNDÜRECEĞİZ

Hatay ziyaretleri hakkında da bilgi veren Gökce, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi ve Nuri Üysen İlkokulu’nda faaliyetini sürdüren, içerisinde mobil mutfağımızın da yer aldığı barınma alanlarını ve Samandağ’ı ziyaret ettik. Dayanışma, birlik ve beraberlikle Hatay’ı güzel günlerine döndüreceğiz” ifadelerini kullandı.