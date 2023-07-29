Buğra Gökce 'Esmiyor değil mi?' diyerek 'betonlaşmanın' sonuçlarını paylaştı: Sıcaklığı artırırken kaynaklarımızı azaltıyor!

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, çöl sıcaklarının yaşandığı İstanbul'da betonlaşma, kontrolsüz nüfus yoğunluğu ve doğa tahribinin sıcaklığı artırırken sınırlı ekolojik kaynakları da azalttığını kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2023 - 18:50
Buğra Gökce 'Esmiyor değil mi?' diyerek 'betonlaşmanın' sonuçlarını paylaştı: Sıcaklığı artırırken kaynaklarımızı azaltıyor!
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Eyyam-ı Bahur sıcaklarının yaşandığı Türkiye'de termometreler birçok ilde 40 derecelerin üzerine çıkarken megakent İstanbul'da son yılların en sıcak günleri yaşandı. İstanbul'da sıcakla birlikte rüzgarın etkisinin az göstermesi de bunaltıcı bir hava oluşmasına neden oldu.


İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda betonlaşma kontrolsüz nüfus yoğunluğu ve doğa tahribinin sıcaklığı artırırken sınırlı ekolojik kaynakları da azalttığını söyledi.

Gökce bu nedenle İBB'nin 2050 yılına kadar karbon nötr ve dirençli şehir olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü de kaydetti.

Gökce'nin soyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:


İstanbul Buğra Gökçe Beton Ekoloji

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