Buğra Gökce paylaştı: İstanbul'da trafik yoğunluğu düştü

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstanbul'un en önemli sorunlardan biri olan trafik yoğunluğu ile ilgili bir veri paylaştı. Buna göre İstanbul, 2019'da trafik yoğunluğu en yüksek 9'uncu megakent olurken 2022'de 15'inci sıraya kadar geriledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.07.2023 - 19:38
Buğra Gökce paylaştı: İstanbul'da trafik yoğunluğu düştü
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, megakent İstanbul'un taksi ile en büyük sorunları arasında yer alan trafik yoğunluğunda da iyileşme olduğunu gösteren veriler paylaştı.

'ALTYAPI YATIRIMLARI'NA DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesabından TomTom Trafik Endeksi'nin nüfusu 8 milyondan büyük 19 megakent arasında İstanbul'un 15'inci sıraya gerilediğini açıkladı. 2019'da İstanbul'un trafik yoğunluğu açısından 9'uncu kent olduğuna dikkat çeken Gökce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dönemindeki altyapı ve toplu taşıma gibi yatırımlara vurgu yaptı.

'DAHA İYİSİNİ İSTİYORUZ'

Bunların yeterli olmadığını da ifade eden Gökce, "Elbette İstanbul trafiğini hafifletmek için daha atılacak çok adım, yapılacak çok iş var. Daha iyisini istiyoruz, daha iyisine ulaşmak için akıl ve bilimin yol göstericiliğinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


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