Buğra Gökce duyurdu: İstanbul'a 1803 tane özel nitelikli taksi geliyor

Yayınlanma: 01.07.2023 - 19:35

Güncelleme: 01.07.2023 - 19:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstanbul'un taksi problemine dair İBB'nin projesi hakkında Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Gökce, dünyanın en büyük 10 şehri ile kıyaslandığı zaman İstanbul'un en kötü durumda olan şehir olduğunun altını çizdi.

YAZ SONU YOLLARDA

8 kişilik olacak 1803 taksi cep telefonu uygulamalarından da çağrılabilen, kredi kartı ve İstanbulkart ile farklı ödeme sistemlerine entegre olacak. Gökce şoförleri özel eğitim sonucu belge alabilen taksilerin yaz ayları sonunda yollarda olacağını kaydetti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, şunları kaydetti:

"Bugün İstanbul'da 18.773 taksi vatandaşlarımıza ve misafirlerimize hizmet veriyor. New York, Londra, Paris, Moskova, Berlin'in içinde olduğu 10 önemli şehre baktık. Taksi başına düşen kişi sayısı açısından en kötü durumda olan şehir İstanbul.

Sisteme kattığımız 'Engelsiz ve Aile Taksisi Konseptli' özel araçlarımız yollara çıktı. İşlevsiz kalmış, trafiğe yük oluşturan ve esnafına para da kazandırmayan minibüs hatlarından dönüşen özel nitelikli 1803 yeni taksi ile sisteme taze bir kan getirdik.

8 kişilik, cep telefonu uygulamalarından da çağrılabilen, kredi kartı ve İstanbulkart ile farklı ödeme sistemlerine entegre, şoför ve yolcu güvenliği üst seviyede ve şoförleri özel eğitim sonucu belge alabilen taksilerimizin tamamı yaz sonunda yollarda olacak.

Yeni taksilerimiz ile yetersiz taksi sayısına bir can suyu verirken kalite ve hizmet düzeyini yükselten yeni bir modeli de halkımıza sunmuş olduk. Güvenli, nitelikli, çağa uygun taksilerimizden hem vatandaşlarımız mutlu, hem de esnafımız memnun."