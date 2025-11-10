Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü olan 10 Kasım, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir saygı ve özlemle anılacak. Peki, Bugün (10 Kasım Pazartesi) toplu taşıma ücretsiz mi? 10 Kasım'da İETT otobüsler, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

10 KASIM İETT TOPLU TAŞIMA, OTOBÜSLER, METRO, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil değildir. Ücretsiz toplu taşıma uygulamaları genellikle resmi ve dini bayram günlerinde geçerlidir. İETT Otobüsleri, Metrobüs, Metro, Tramvay ve Marmaray dahil olmak üzere tüm toplu taşıma araçları, 10 Kasım Pazartesi günü normal ücret tarifesi üzerinden hizmet verecektir.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği gün olarak, her yıl Atatürk'ü Anma Günü adıyla büyük bir saygı ve özlemle anılır. Ancak resmi tatiller arasında yer almaz.