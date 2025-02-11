Bugün 11 Şubat 2025 feribotlar çalışıyor mu? İDO-BUDO iptal edilen feribotlar
Meteoroloji ve AKOM'un yaptığı uyarılara göre İstanbul’da aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmur etkili olacak. Peki, Bugün 11 Şubat 2025 feribotlar çalışıyor mu? İDO BUDO iptal edilen feribotlar
İDO ve BUDO feribotlar iptal mi? sorusu İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ile gündeme geldi. Peki, Bugün 11 Şubat 2025 feribotlar çalışıyor mu? İDO-BUDO iptal edilen feribotlar
İDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?
İDO tarafından henüz 11 Şubat Salı gününe ait iptal edilen seferlerle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edilme ihtimali bulunuyor. İptal edilen seferlerle ilgili güncel bilgilere ulaşmak için İDO İptal Seferler Sorgulama sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?
BUDO da henüz 11 Şubat Salı günü için iptal edilen seferlerle ilgili bir duyuru yayımlamadı. Ancak, Bursa, Yalova ve İstanbul arasında yapılan seferlerde hava koşullarına bağlı olarak aksamalar yaşanabilir. İptal edilen seferleri öğrenmek için BUDO İptal Seferler Sorgulama sayfasını kontrol edebilirsiniz.
VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?
İstanbul'da Şehir Hatları vapur seferleri, hava koşullarına bağlı olarak iptal edilebiliyor. Bugünkü seferlerle ilgili güncel bilgilere ulaşmak için Şehir Hatları İptal Seferler Sorgulama sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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