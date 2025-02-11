Meteoroloji açıkladı: 11 Şubat 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Şubat Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; sabah saatlerinden itibaren Amasya ve Kayseri çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Akdeniz ve Orta Karadeniz kıyıları ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Amasya ve Kayseri çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ KAR UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Amasya ve Kayseri çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli (5-15 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 0°C, 6°C
Çok bulutlu, doğu çevreleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
EDİRNE -2°C, 6°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 2°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SAKARYA 0°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR -6°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ -1°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı kıyılarının yağmurlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, kuzey çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ANTALYA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kıyıları hafif sağanak yağışlı
HATAY 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
MERSİN 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, kuzey çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Kayseri çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli (5-15 cm) olması bekleniyor.
ANKARA -1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR -3°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
SİVAS -11°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -4°C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DÜZCE -1°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU -2°C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK 0°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Amasya çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri ve Tokat'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 0°C, 5°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ARTVİN -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 3°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya ile Elazığ'ın batı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -15°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -15°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -2°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
VAN -9°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
MARDİN 0°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
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