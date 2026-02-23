Bugün başladı: İstanbul'da hız sınırına düzenleme

Yaklaşık 20 milyon nüfusun yaşadığı tahmin edilen İstanbul'da toplu taşıma, kentin can damarlarından biri.

Trafik sorunları nedeniyle sık sık yaşanan trafik kazalarına toplu taşıma araçlarının karışması korkulan senaryolardan biri.

YENİ SINIR BELİRLENDİ

Milyonların daha güvenli ulaşımı için İBB radikal bir önlem aldı.

NTV'de yer alan habere göre bugünden itibaren İETT ve Özel Halk Otobüsleri en fazla 70 kilometre hıza ulaşabilecek. Yeni sistem ile beraber araçların hızları dijital ortamda anlık olarak takip edilecek.

ANLIK KAYIT

Yeni getirilen sisteme uyulmaması halinde o personel hakkında hız ihlal raporu oluşturulacak. Bu raporlar anlık olarak kayıt altına alınacak ve değerlendirmeler birimler tarafından yapılacak.

10 kilometrelik bir mesafeyi 100 km/s hızla gidilirse 6 dakikada tamamlamış oluyor.

Aynı mesafe 70 km/s ile gidilirse süre 8 dakika 34 saniyeye çıkıyor. 70 ile 100 km/s arasındaki 30 km/s farkın riskinin de büyük olduğu ifade ediliyor.