Yayınlanma: 14.03.2025 - 09:27

Güncelleme: 14.03.2025 - 09:27

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bugün doktorların çalışıp çalışmadığı merak konudu oldu. Türk Tabipleri Birliği ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, grev kararı aldıklarını duyurmuştu. Peki, Bugün doktorlar çalışıyor mu? 14 Mart Tıp Bayramı'nda hastaneler, sağlık ocakları açık mı?

BUGÜN DOKTORLAR ÇALIŞIYOR MU, GREVDE Mİ?

Türk Tabipleri Birliği (TTB), resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada 14 Mart’ta greve gideceklerini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“14 Mart günü, mesleğimize ve halkın sağlık hakkına sahip çıkmak, “Başka Bir Sağlık Sistemi”nin mümkün olduğunu hastalarımıza ve halkımıza anlatmak için G(ö)REV’deyiz! 14 Mart günü tüm hekimleri ve sağlık emekçilerini hastalara, çalışanlara iyilik sağlama şansı kalmamış olan mevcut sağlık sistemini ve yönetimi protesto etmek, “Başka Bir Sağlık Sistemi”ni muhataplarına ve halka anlatmak üzere G(ö)REV’e davet ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği; tüm diğer meslek birlikleri, sağlık emek-meslek örgütleri ve sendikalar ile birlikte 14 Mart’tan sonra da halktan ve çalışanlardan yana “Başka Bir Sağlık Sistemi”nin hayata geçmesi için çalışma ve eylemlerine devam etme kararlığındadır. Tüm halkımızı bu çabalarımıza destek vermeye çağırıyor; 14 Mart günü muayene olmaya değil, Tıp Bayramımızı kutlamaya, çözüm önerilerimize katkıda bulunmaya davet ediyoruz.”

14 MART TIP BAYRAMI DOKTORLARA TATİL Mİ?

14 Mart Tıp Bayramı, resmi tatil statüsünde değildir. Yani, doktorlar ve diğer sağlık çalışanları için 14 Mart'ta genel bir tatil uygulaması bulunmamaktadır.

Kamu kurumları, hastaneler ve sağlık kuruluşları normal çalışma düzenine devam eder. Acil servisler gibi kritik birimler ise her zaman olduğu gibi kesintisiz hizmet verir.

BUGÜN AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU, SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda aile hekimlerinin 14 Mart Tıp Bayramı’nda iş bırakacağını duyurdu.

AHESEN, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, “Meslek onurumuz ve halkın sağlığı için haklı mücadelemize devam ediyoruz. Gelecek 14 Mart’ları bayram gibi kutlayabilmek için bu 14 Mart’ta iş bırakıyoruz, meydanlara iniyoruz.” ifadelerine yer verildi.