Meteoroloji açıkladı: 14 Mart 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Mart Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ancak rüzgarın, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Yurt genelinde mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise; genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara'nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıds bulunuldu.
ÇIĞ TEHLİKESİ, BUZLANMA VE DON OLAYI
Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği aktarıldı.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
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