Meteoroloji açıkladı: 14 Mart 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 14.03.2025 - 09:15

Güncelleme: 14.03.2025 - 09:15

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Yurt genelinde mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise; genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıds bulunuldu.

ÇIĞ TEHLİKESİ, BUZLANMA VE DON OLAYI

Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği aktarıldı.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu