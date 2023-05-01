Bugün hangi yollar kapalı? 1 Mayıs'ta İstanbul, Ankara, İzmir'de hangi yollar trafiğe kapalı? 1 Mayıs'ta İstanbul'da hangi metro istasyonları kapalı olacak?

Yayınlanma: 01.05.2023 - 10:24

Güncelleme: 01.05.2023 - 10:24

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı yollar trafiğe kapatılacak. Peki bugün hangi yollar trafiğe kapatılacak? 1 Mayıs'ta trafiğe kapatılan yollar ne zaman açıklanacak?

1 MAYIS'TA İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili trafik yönünden alınan tedbirler kapsamında saat 06.00'dan itibaren Beyoğlu ve Maltepe'de trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, Beyoğlu'nda Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak-Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi-Zambak Sokak-Meşelik Sokak, Yeni Çarşı Caddesi-Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescit Caddesi-Meşrutiyet Caddesi-Hamalbaşı Caddesi-Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi-Ensiz Sokak trafiğe kapatılacak.

Bu caddeler arasında yer alan İnönü Caddesi ile Mete Caddesi ise sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısınca değerlendirilerek trafiğe açılabilecek.

Bu cadde ve sokaklara alternatif olarak, Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğazkesen Caddesi, Defterdar Yokuşu ve Kemeraltı Caddesi güzergah olarak kullanılabilecek.

Maltepe'de ise Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu), Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar trafiğe kapalı olacak.

D-100 kara yolu ve Maltepe Bağdat Caddesi ise kapatılan yollara alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

1 MAYIS'TA İSTANBUL'DA HANGİ METRO İSTASYONLARI KAPALI OLACAK?



İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 1 Mayıs için Metro İstanbul seferlerinde de değişikliğe gidildi.

TAKSİM VE TAKSİM'E ÇIKAN DURAKLAR ÇALIŞMAYACAK

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 1 Mayıs için Metro İstanbul seferlerinde de değişikliğe gidildi.



Valilik kararıyla, Şişhane, Taksim ve Osmanbey istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapalı olacak.

Metro İstanbul'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 1 Mayıs Pazartesi günü M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane, Taksim ve Osmanbey istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Şişhane, Taksim ve Osmanbey istasyonlarında durmayacaktır."

1 MAYIS'TA ANKARA'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK?

Dün gece saat 23.00'ten itibaren, ihtiyaç olması halinde Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü araç trafiğine kapalı.

Bugün etkinlik sona erene kadar; Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar trafiğe kapalı olacak.

Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü araç trafiğine kapatılacak. Ayrıca Anadolu Meydanı Ankaray durağı açık hava toplantısı sona erene kadar kapalı kalacak.

1 MAYIS'TA İZMİR'DE HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK?

1 Mayıs İşçi Bayramı Etkinlikleri kapsamında; 01 Mayis 2023 günü Saat 07.30 itibariyle, Konak Atatürk Caddesi(1. Kordon), Konak Cumhuriyet Bulvarı(2. Kordon), Kanak Talatpaşa Bulvarı, Konak Vasıf Çınar Bulvarı, Konak Şehit Nevres Bulvarı, Konak Plevne Bulvarı, Konak Gaziosmanpaşa Bulvarı araç trafiğine kapatılacak, bu güzergahlar gün boyunca araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergahlar üzerinde park etmeye müsaade edilmeyecek.

Karşıyaka-Bornova istikametinden Liman Viyadükleri takiben Alsancak Gar Kavşağına inen akım Şair Eşref Bulvarına yönlendirilerek Talatpaşa Bulvarı ve 1. Kordon'a trafik akımı verilmeyecektir. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Konak Tünellerinden merkeze gelen akım ise Fevzi Paşa Bulvarına yönlendirilecek, Cumhuriyet Meydanı istikametine akım verilmeyecek