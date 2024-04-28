Yayınlanma: 28.04.2024 - 09:41

Güncelleme: 28.04.2024 - 09:41

İstanbul’da 28 Nisan Pazar günü trafiğe kapalı yollar belli oldu. 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 28 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Peki, Bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı? 28 Nisan Pazar Bisiklet turu nerede, yollar ne zaman açılacak?

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

Saat 07.00’de kapatılacak yollar şöyle:

Beşiktaş Meydan İle Zincirlikuyu D-100 Güney katılım arası

Çatladıkapı ışıklardan Sultanahmet Meydan arası

Üçler Sokak ve buna bağlanan cadde ve sokaklar

Tavukhane Sokak

Nakilbent Sokak ve buna bağlanan cadde ve sokaklar

Aksakal Caddesi ve buna bağlanan cadde ve sokaklar

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 Karayolu Güney Yola katılım,

Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney katılım,

Mahir İz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 Karayolu Güney Yola katılım

Tophanelioğlu Caddesi D-100 Karayolu Güney yola katılım

Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı Kadıköy istikameti,

Taşköprü Caddesi

Fener Kalamış Caddesi

Ahmet Mithat Efendi Caddesi

Operatör Cemil Topuzlu Caddesi

Çetin Emeç Bulvarı

Bağdat Caddesi

Alternatif Güzargahlar

Üsküdar istikametini kullanacak sürücüler için Nuhkuyusu Caddesi

D-100 Karayolu üzerinden Kadıköy İstikametini kullanacak sürücüler için Göztepe Köprüsü

Taşköprü Caddesi

Ahmet Mithat Efendi Caddesi

Ahmet Mithat Efendi Caddesi

Operatör Cemil Topuzlu Caddesi

Çetin Emeç Bulvarı

Bağdat Caddesi ve Turgut Özal Bulvarını kullanacak sürücüler için Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D-100 Karayolunu

Büyükyalı Caddesi’nden gelen Akım Turgut Özal Bulvarı İstikametine yönlendirilecek

Saat 08:00’de Kapatılacak Yollar

1.Tersane Caddesi

Karaköy Meydan Kemeraltı Cadde kesişimi ile Refik Saydam Caddesi arası iki yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Saat 09.00’da kapatılacak yollar

Dolmabahçe Caddesi

Dolmabahçe Gazhane Caddesi kesişimi ile Süleyman Seba Cadde arası Beşiktaş istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Beşiktaş Caddesi

Süleyman Seba Caddesi kesişimi ile Çırağan Cadde arası Ortaköy istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

(SAAT 10:00 İTİBARİYLE)

D-100 Karayolu Güney Yol Balmumcu Ayrımları

D-100 Karayolu Kuzey Yol Altunizade Ümraniye Ayrımları

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü Güney Yönü Saat 10:00 İtibari İle Trafiğe Kapatılacağından Metrobüs Seferlerinin Saat 10:00 İtibari İle Kuzey Yönde Durdurulacaktır.

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey Yönü Saat 12:00 İtibari İle Trafiğe Kapatılacağından Metrobüs Seferlerinin Saat 12:00 İtibari İle Kuzey Yönde Durdurulacaktır.

(SAAT 10:30 İTİBARİYLE)

Ragıpgümüşpala Caddesi

Galata Köprüsü

Reşadiye Caddesi

Ankara Caddesi(Hamidiye Caddesi Kavşağı İle Reşadiye Caddesi Kavşağı Arası )

Ankara Caddesi Ebu Suud Caddesi Kavşaktan Sirkeci İstikameti

Sahil Kenndy Caddesi Güney Yanyol Aksaray Ayrımları

Sahil Kenndy Caddesi Güney Yol Kumkapı Ayrımları

Sahil Kenndy Caddesi Kuzey Güney Yol Sirkeci Kumkapı Arası

Sirkeci Arabalı Vapur Seferleri 10.30-Program Sonuna Kadar Durdurulacaktır.

Tramvay Seferleri Beyazıt ve Kabataş Tramvay Seferlerinin Geliş-Gidiş Olarak 10.30-Program Sonuna Kadar Seferlerin Durdurulması

Parkur Üzerinde Bulunan Otobüs Durakları İçin İETT Genel Müdürlüğü’nün Saat 10.30 İtibari İle Sefer Düzenlememesi

(SAAT 11:00 İTİBARİYLE)

Barbaros Bulvarı, Balmumcu Kavşağı Kesişimi İle Beşiktaş Meydan Arası Beşiktaş İstikameti Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

Beşiktaş Caddesi, Beşiktaş Meydan Kesişimi İle Süleyman Seba Cadde Arası İki Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

Dolmabahçe Caddesi, Süleyman Seba Cadde Kesişimi İle Dolmabahçe Gazhane Caddesi Arası İki Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

Bedri Karafakihoğlu Caddesi, Asker Ocağı Cadde Kesişimi İle Dolmabahçe Gazhane Caddesi Arası Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

Gümüşsuyu İnönü Caddesi, Mke Önü Kesişimi İle Dolmabahçe Gazhane Caddesi Arası Dolmabahçe Gazhane Cadde İstikametine Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

Dolmabahçe Gazhane Caddesi, 07-011 Nolu Şehitler Tepesi Işıklar Kesişimi İle Dolmabahçe Caddesi Arası Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

Dolmabahçe Tünel Çıkışı, İstaç Arkası Dönüş Kesişimi İle Dolamabahçe Caddesi Arası Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

Meclisi Mebusan Caddesi, Dolmabahçe Cadde Kesişimi İle Boğazkesen Cadde Arası Karaköy İstikametine Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

Kemeraltı Caddesi, Boğazkesen Caddesi Kesişimi İle Karaköy Meydan Arası Karaköy İstikametine Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.