Bugün İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim’de toplu taşıma araçları saat kaça kadar ücretsiz?

06 Ekim 2021 Çarşamba, 11:43

6 Ekim İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün toplu ulaşım seferlerinin ücretsiz olacağı bilgisi paylaşıldı.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

” Kurumun resmi hesabı üzerinden, ‘İstanbul’un kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecektir. Tüm vatandaşlarımıza iyi yolculuklar dileriz.”

HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

Ücretsiz yolculuk; İETT, Metrobüs, Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

EKREM İMAMOĞLU DA AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü nedeniyle İBB, Gülhane Parkı'nda 6 Ekim Çarşamba günü etkinlikler düzenleyecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 6 Ekim'de toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurarak, kutlama etkinlikleri için vatandaşları Gülhane Parkı’na davet etti.