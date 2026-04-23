Bugün kuruluşunun 106. yılını kutladığımız TBMM’nin son yıllarda kabul ettiği yasa sayısında azalma var: Meclis’in performansı düştü

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel’in soru önergesine yanıt veren TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, 2010’dan bu yana kabul edilen yasalar hakkında bilgi verdi.

Yanıta göre, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair yasalar da eklendiğinde en fazla yasa 2017 yılında kabul edildi. 2017’de 282’si uluslararası anlaşma olmak üzere toplam 298 yasa TBMM’den geçti. Uluslararası anlaşmalar hariç en fazla yasa ise 2012 ve 2018 yıllarında kabul edildi. Bu yıllarda Meclis’ten uluslararası anlaşmalar hariç 51’er yasa geçti.

Bu arada son yıllarda TBMM’de kabul edilen yasa sayısının azalması da dikkat çekti. Uluslararası anlaşmalarla birlikte 2021’de 87 yasa kabul edildi. 2022’de 80 yasa kabul edilirken, 2023’te sayı 62’ye indi. 2024’te 46 yasa kabul edilirken, 2025’te kabul edilen yasa sayısı 35 oldu. 2026’da ise 4 yasa kabul edildi.

‘TORBA’NIN İSTATİSTİĞİ DE YOK

Son yıllarda AKP hemen hemen bütün yasa tekliflerini “torba teklif” olarak getiriyor. Yanıtta, torba yasanın literatürde genel olarak “kabul edilen hali ile birbiri ile ilgisi bulunmayan konularda çok sayıda kanunda değişiklik öngören kanun teklifleri” olarak tanımlanabileceği belirtildi. Bu açıdan birden fazla yasada değişiklik öngörmesine karşın bir yasanın eğer kendi içinde konu bütünlüğü taşıyor ise torba yasa olarak nitelendirilemeyeceği savunuldu. Yanıtta, “Bu kapsamda torba kanunun değerlendirilmesinde oluşabilecek yorum farklılıklarından dolayı TBMM Başkanlığı’nca torba kanun istatistikleri tutulmamaktadır” denildi.

Yanıttta, geçmiş yasama dönemlerinde milletvekilleri tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan ve yasalaşan yasa tekliflerinin sayısına da yer verildi. Buna göre, 23. yasama döneminde 901 yasa teklifinden 248’i, 24. yasama döneminde 2 bin 856 tekliften 366’sı, 26. yasama döneminde 2 bin 434 tekliften 50’si, 27. yasama döneminde 5 bin 94 tekliften 299’u, 28. yasama döneminde ise 3 bin 617 tekliften 115’i yasalaştı. 7 Haziran 2015 ile 1 Kasım 2015 arasını kapsayan 25. yasama döneminde ise ihtisas komisyonlarının kurulamaması nedeniyle 613 tekliften hiçbirisi yasalaşmadı.