14 Nisan'da Şanlıurfa Siverek'te yaşanan olayın ardından Türkiye, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'tan gelen acı haberle bir kez daha sarsıldı. Okullarda gerçekleşen saldırıda can kayıpları yaşandığı bildirildi. Peki, Bugün okullar tatil mi? 16 Nisan Perşembe günü okullar var mı?

KAHRAMANMARAŞ VE ŞANLIURFA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Siverek'teki bir lisede meydana gelen saldırı olayından dolayı derin üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, yaşanan gelişmelerin ardından eğitim-öğretime 4 gün süreyle ara verildiğini açıklamıştı.

Bugün gerçekleşen saldırının ardından Kahramanmaraş'ta da eğitime 2 gün ara verildi.

16 NİSAN PERŞEMBE OKUL VAR MI?

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen), Şanlıurfa Siverek’te bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye genelinde 15.04.2026-16.04.2026 tarihlerinde 2 (iki) gün iş bırakma eylemi kararı alındığı bildirildi.

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eski öğrencinin okuluna silahla girerek rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı olaya ilişkin, "Eğitim ortamlarının güvenliği ve huzuru konusunda hiçbir ihmale müsamaha gösterilmeyecek, benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması için gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır." ifadesini kullandı.

MEB, yaptığı açıklamada, saldırı hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Ayrıca bakanlık, saldırının düzenlendiği okulda eğitime 4 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

EĞİTİM İŞ GENEL MERKEZİ'NDEN EYLEM KARARI

Eğitim İş Genel Merkezi'nden de konuyla ilgili açıklama geldi. X hesabından yapılan açıklamada, 2 gün iş bırakma kararı alındığı bildirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

15-16 Nisan tarihlerinde 2 gün süreyle iş bırakıyoruz!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bir lisede yaşanan silahlı saldırı, okullarımızdaki güvenlik zafiyetini, çocuklarımızın ve eğitim emekçilerinin herhangi bir can güvenliğinin olmadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bilimin ve aydınlanmanın yuvası olması gereken okullar, şiddet merkezi haline getirilmektedir.

Eğitim-İş olarak; eğitimin ve eğitim emekçisinin sistematik biçimde değersizleştirilmesine, gençlerimizin umutsuzluğa itilmesine ve can güvenliklerinin kalmamasına karşı tüm eğitim sendikalarına, demokratik kitle örgütlerine ve kamuoyuna ortak mücadele çağrısında bulunduk.

Bu kapsamda; okullarda artan şiddete dikkat çekmek, eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin yaşam hakkını savunmak, güvenli okul talebini güçlü biçimde kamuoyuna taşımak amacıyla;

•⁠ ⁠15-16 Nisan 2026 tarihlerinde 2 (iki) gün süreyle iş bırakıyoruz.

•⁠ ⁠15 Nisan Çarşamba günü saat 13.00’te Genel Merkez olarak Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde, ülke genelinde ise eş zamanlı olarak İl Milli Eğitim Müdürlükleri önünde buluşuyoruz.

•⁠ ⁠16 Nisan Perşembe, Ankara’da tüm Türkiye’den gelen üyelerimizle “Eğitime, Okuluna, Eğitimciye Sahip Çıkma Büyük Buluşması” gerçekleştireceğiz.

Eğitimde şiddetin normalleştirilmesine karşı isyanımızı büyütüyor, “ARTIK YETER!” diye haykırmak için buluşuyoruz!

Çocuklarımızın, eğitim emekçilerinin ve okulların geleceğini korumak için; tüm sendikaları, demokratik kitle örgütlerini ve kamuoyunu omuz omuza saf tutmaya; bu onurlu mücadeleyi tek ses olarak yükseltmeye davet ediyoruz.