Yayınlanma: 23.03.2025 - 09:21

Güncelleme: 23.03.2025 - 09:21

CHP, gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu ve bugün yapılan cumhurbaşkanlığı ön seçimi için 81 ilde ve 973 ilçede 5 bin 600 sandık kuruldu. Peki, Bugün seçim mi var? Pazar günü ne seçimi var? En yakın seçim ne zaman?

BUGÜN PAZAR GÜNÜ SEÇİM Mİ VAR?

Bugün yani 23 Mart Pazar günü yerel seçim, genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi yok. Bugün sadece Cumhuriyet Halk Partisi CHP tarafından Cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla ön seçim yapılacak.

GENEL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin de en geç 7 Mayıs 2028 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Bununla birlikte Meclis tarafından bu tarih daha erkene çekilebiliyor.