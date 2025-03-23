CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı önseçiminde oy kullanma işlemi başladı!

Yayınlanma: 23.03.2025 - 08:03

Güncelleme: 23.03.2025 - 13:54

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı için düzenlenen ön seçimi bugün gerçekleştiriliyor. Yurttaşlar, yurt genelinde kurulan 5 bin 600 sandıkta oy kullanılacak. Yurttaş, İmamoğlu'na destek için sandıklara akın etti.

SANDIKLAR TÜM YURTTAŞLARA AÇILDI

İlk etapta yalnızca parti üyesi olanların seçimde oy vermesi yönünde karar alınmıştı. Ancak, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart sabahı evine yapılan baskınla gözaltına alınmasının ardından karar değişti. Seçimde tüm yurttaşlar oy kullanabilecek.

Öte yandan CHP'nin ön seçimi için oy kullanmaya gelenler iki farklı sandıkla karşılaşacak. Parti üyesi olmayanlar 'dayanışma sandığı'nda oy kullanabilecek.

81 ilde sandıklar CHP il ve ilçe başkanlıklarına, belediye kültür evlerine, spor salonlarına kuruldu.

Oy kullanılacak yerlere ise, onsecim.chp.org.tr adresinden erişilecebilecek. Üye olmayan yurttaşlar da, bulunduğu il ve ilçeyi seçerek nerede oy kullanabileceğini görebilecek.

SAAT 17.00'A KADAR OY KULLANILABİLECEK

Oy verme işlemlerine ilişkin CHP'den yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Millet iradesine sahip çıkmak için 08.00 - 17.00 saatleri arasında oy kullanmaya bekliyoruz. Üyemiz olun ya da olmayın oy kullanabilirsiniz."

KADIKÖY'DE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ön seçimi başladı. Kadıköy ilçesinde üye ve gönüllü Caferağa Spor Salonu’na akın etti. Onbilerce gönüllü salon önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İlçe Başkanı Ali Narin, "CHP başaracak Türkiye kazanacak. Cumhurbaşkanı adayı ön seçimde İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na destek için KADIKÖY CAFERAĞA SPOR SALONU’nda oy ve katılım rekoru kıracağız” dedi.

CHP üyelerinin yanı sıra üye olmayanlar da oy verebiliyor.

DİYARBAKIR’DA CHP CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYI ÖN SEÇİMİNE YOĞUN İLGİ

Diyarbakır’da CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu Cumhurbaşkanlığı adayı ön seçiminde yoğun katılımla oy kullanma işlemi devam ediyor. Seçimleri takip eden CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, “İnanılmaz bir şekilde yoğunluk var. Özellikle sabah Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra vatandaşların dayanışma ile ilgili inanılmaz korkunç bir katılımı var. Bu gösteriyor ki Türkiye'de 81 vilayette vatandaşlarımız bu meseleye sahip çıkmış” dedi.

ADIYAMAN’DA SANDIK SAYISI ARTIRILDI

Adıyaman’da, yapılan cumhurbaşkanlığı ön seçiminde katılım yoğunluğundan dolayı dayanışma sandığı sayısı 8’e çıkarıldı.

İMAMOĞLU ÇAĞRI YAPMIŞTI!

Seçimin tek adayı olan ve gözaltında tutulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önseçimle ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulunmuştı:

"Bütün partili yol arkadaşlarımı, eksiksiz sandığa davet ediyorum. Ayrıca Türkiye'nin her yerinde parti üyelerimizin sandıklarının yanı sıra tüm vatandaşlarımız için de sandık kurulacaktır. Tüm vatandaşlarımızı, bu büyük coşkunun bir parçası olmaya davet ediyorum."

YOZGAT'TAN YOĞUN KATILIM

Ön seçim için Yozgat’ta oy verme işlemi Belediye Kültür ve Sinema Salonu’nda saat 08.30’da başladı.

Yozgat il genelinde 4 bin 700 civarında CHP üyesi ön seçimde belirlenen merkezlerde oylarını kullanıyor. Ön seçime partili olmayan Yozgatlıların ilgisinin CHP'lilerden daha fazla olduğu dikkati çekiyor.

18 yaşını dolduran gençler, kucağında bebeği ile kadınlar, yaşlılar, bastonuna yaslanarak gelenler, Ekrem İmamoğlu’na destek oyu kullanıp, partililere moral veriyorlar.

Köyünden İmamoğlu’na destek olmak için gelen ve oyunu kullandıktan sonra da CHP'ye üye olan Nazik Ulucan, "Biz oy kullanmaya geldik, İmamoğlu için... İnşallah kazanacak kurban olduğum. Allah'ım onu başa getirir, onun için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.