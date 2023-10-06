Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim'de metro, metrobüs, otobüs, vapur bedavı mı?

Bugün İstanbul'da toplu taşıma neden ücretsiz?İstanbul'da toplu taşıma kullanan yurttaşlar bugün metro, metrobüs, otobüs ve vapurların ücretli mi ücretsiz mi olacağını merak ediyor. 6 Ekim 2023 İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2023 - 09:40
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim'de metro, metrobüs, otobüs, vapur bedavı mı?
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İstanbul'un kurtuluş günü olarak kabul edilen 6 Ekim her yıl kutlanmaktadır.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA NEDEN ÜCRETSİZ? 

6 Ekim’de İstanbul’da toplu taşıma İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluş günü nedeniyle ücretsiz.

6 EKİM'DE METRO, METROBÜS, OTOBÜS BEDAVI MI?

6 Ekim 2022 tarihinde İETT'ye bağlı toplu taşıma araçlarınde ücretsiz seyahat edebilecek. 

İETT'den yapılan açıklama şöyle:

"6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu dolaysıyla toplu ulaşım ücretsiz olacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla 6 Ekim 2023 Cuma günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

 

*Adalar elektrikli hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hatları,139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir"


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