Bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar... İzmir'de uyuşturucu operasyonu!
İzmir'in Bornova ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, kristal ve sıvı halde toplam 112 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, bu rakamın İzmir'de bugüne kadar ele geçirilen en yüksek metamfetamin miktarı olduğunu açıkladı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu şüphelilerin, ellerindeki uyuşturucuları 'torbacı' olarak tabir edilen zehir satıcılarına satmak istediklerini tespit etti.
Bu sabah harekete geçen ekipler, şüphelilerin uyuşturucuyu çoğalttığı Bornova ilçesindeki bir iş yerine ve eve operasyon düzenledi. Kristal ve sıvı halde toplam 112 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonda 2'si yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Emniyet yetkilileri, bu rakamın İzmir'de bugüne kadar ele geçirilen en yüksek metamfetamin miktarı olduğunu açıkladı.
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