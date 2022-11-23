Bülbül’den AKP’ye geçen Özcan’a tepki: Rantı tercih etti

23 Kasım 2022 Çarşamba, 16:26

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, Millet İttifakı'ndan seçilen Nazilli Belediye başkanının AKP’ye geçmesini sert bir dille eleştirdi. CHP’li Bülbül Kürşat Engin Özcan’ı “ihanetle” suçladı.

“Millet İttifakı’nın ortak adayı olarak Nazilli’den belediye başkan adayı gösterilen Kürşat Engin Özcan 2019’da yerel seçimlerde 45 bin 50 seçmenin oyunu alarak belediye başkanı seçilmiştir” diyen Süleyman Bülbül, “Ancak bugün onu seçen seçmen iradesine aykırı olarak AKP’ye transfer olmuş ve açıkça milletin oyuna ihanet etmiş çıkarları uğruna ona destek olan Nazillili seçmenlerinin iradesine hakaret etmiştir” ifadelerini kullandı.

“SİYASET AHLAKINA AYKIRI”

Özcan’ın Nazilli halkına ihanet ettiğii vurgulayan Bülbül, “Nazilli seçmeni; milletin hakkını yiyenlere değil, rant sevdalılarına değil, hak, hukuk ve adalet diyenlere oyunu vermiştir. Ama Kürşat Engin Özcan anlaşılan iktidarın bu rant politikasını tercih etmiş, kul hakkı yiyenlerin yanında saf almayı seçmiştir. Güce tapmak marifet değil gücün karşısında ayakta kalmak marifettir. Özcan’ın yaptığı bu tercih! Siyaset ahlakına aykırı olup ayrıca tam olarak tamah etmedir. Ayrıca sormak da lazım, İktidar kendisine ne vaat etti de hem millet ittifakına hem de oy veren seçmenlerin iradesine ihanet etti” dedi.

“SİYASET MEZARLIĞINDA YERİNİ ALACAK”

Özcan’ı istifaya davet eden CHP’li Bülbül, “CHP olarak siyasi etik yasasını iktidarımızda çıkaracağız. Milletin oyunu alıp siyasi çıkarları ile parti değiştirip makamını devam ettirenlere dur diyeceğiz. Siyasi ahlak, seçildiğin 45 Bin 50 kişinin rızasını almadan parti değiştirmek değildir. Siyasi ahlak; partini değiştirirken makamından yani Belediye Başkanlığından da istifa etmektir. Hem genel hem de yerel seçimlere az kaldı. Sayın Özcan’a hakkımızı helal etmiyoruz. Sandıkta bunun hesabını mutlaka soracağız. Sayın Özcan geçmişte örneklerinde olduğu gibi ‘siyaset mezarlığında’ yerini alacaktır” diye konuştu.