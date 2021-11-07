Bülbül'den Soylu'nun soru önergesine verdiği yanıta tepki

07 Kasım 2021 Pazar, 11:45

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, son 5 yıl içerisinde kolluk güçleri için alınan biber gazı miktarını sordu. Soylu, Bülbül'ün sorusuna, "Kamu düzenini sağlamada zafiyete düşülmeyecek şekilde yeterli miktarda alınmaktadır" yanıtını verdi. Bülbül, "Son 5 yılda ne kadar biber gazı alındığını soruyoruz, 'yeteri kadar' diye yanıt veriyor. Bu yanıtın altına imza atmaktan da ne imtina ediyor ne de utanıyor. Bu tutumdan derhal vazgeçilmelidir. Bakanlık, soru önergelerini istenilen bilgi ışığında yanıtlamakla yükümlüdür" dedi.

Süleyman Bülbül, Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle çeşitli zamanlarda ve çeşitli konularda TBMM Başkanlığı'na soru önergeleri verdi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Bülbül, soru önergesinin Meclis'in denetim araçlarından olduğunu vurgularken, "Tek adam sistemini dayatarak Meclis'i itibarsızlaştırmaya çalışan AKP, denetim yollarını tıkamaya çalışıyor" dedi.

Verdiği önergelerde sorduğu sorulara yanıt alamadığını ifade eden Bülbül, "Özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'yi hiçe sayarak ve Bilgi Edinme Kanunu'nu ihlal ederek, verdiğimiz soru önergelerini yanıtsız bırakıyor. Son 5 yılda ne kadar biber gazı alındığını soruyoruz, 'yeteri kadar' diye yanıt veriyor. Bu yanıtın altına imza atmaktan da ne imtina ediyor ne de utanıyor. Bu tutumdan derhal vazgeçilmelidir. Bakanlık, soru önergelerini istenilen bilgi ışığında yanıtlamakla yükümlüdür" diye konuştu.

Bülbül, bir önergesinde Bakan Soylu'ya, son 5 yılda kolluk güçlerinin kullanımı için ne kadar biber gazı satın alındığını, bunların ne kadarının kullandığını; alınan ve kullanılan gazların yıllara ve illere göre dağılımını sordu.

"YETERLİ MİKTARDA" YANITI

Soylu, Bülbül'e verdiği yanıtta, kolluk kuvvetlerinin, görevini kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, devam ettirilmesi amacıyla kanunların verdiği yetkiye ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak yerine getirdiğini; kişi ve topluluğun kanunsuz eylemlerini etkisiz hale getirmek amacıyla göz yaşartıcı göz kullandığını ifade etti. Bakan Soylu, Bülbül'ün miktar sorusuna ise "Toplumsal olaylara müdahalede kullanılan göz yaşartıcı gazlar, tüm modern polis teşkilatlarında olduğu gibi ülkemizde de kamu düzenini sağlamada zafiyete düşülmeyecek şekilde 'yeterli miktarda' alınmaktadır" yanıtını verdi.

SOYLU, BÜLBÜL'ÜN "CEZALAR" SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

CHP'li Bülbül, koronavirüs salgını nedeniyle 26 Nisan 2021 tarihinde tam kapanmaya geçileceğinin duyurulmasının ardından, Soylu'nun tekellerin kapalı olacağını açıkladığını anımsattı. Bülbül, Soylu'ya, toplamda kaç tekel bayii hakkında içki sattığı için işlem yapıldığını; gözaltına alındığını; esnafa içki satışı yaptığı gerekçesiyle para cezası kesilip kesilmediğini; kesilmişse ülke genelinde toplam tutarının ne kadar olduğunu; içki satışı yapıldığı gerekçesiyle yapılan işlemlerin hangi hükme dayandırıldığını sordu.

Bakan Soylu ise Bülbül'e, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, karantina temini, sosyal mesafeyi koruma ve salgının yayılma hızını kontrol altına alma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda çok sayıda önlem kararı alınarak uygulamaya geçirildiğini ifade etti.

Soylu, önlemleri ihlal eden kişiler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edildiğini ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli işlemlerin yapılması için suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. Fakat Soylu, Bülbül'ün sorduğu istatistiksel bilgilere cevabından yer vermedi.

Bülbül, bir başka önergesinde ise Soylu’ya, 2015 yılından önergenin yanıtladığı tarihe kadar kaç asker, polis, korucu ve sivil yurttaşın terör örgütleri tarafından kaçıldığını; kaç yurttaşın operasyonlarla kurtarıldığını ve kaçının hâlâ rehin tutulduğunu; terör örgütleri tarafından kaçırılan yurttaşlarla ilgili ne tür çalışmaların yapıldığını sordu.

Bakan Soylu ise CHP’li Bülbül’e şu yanıtı verdi: