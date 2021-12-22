Buldan ve Sancar'dan Saadet Partisi'ne ziyaret: Görüşme başladı

22 Aralık 2021 Çarşamba, 16:20

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, dün TBMM’de, partisinin grup toplantısında; “Her alanda çok temel ilkeler etrafında birliktelik sağlamak" amacıyla muhalefet partileriyle görüşeceklerini açıklamıştı.

HDP Eş Genel Başkanları Sancar ve Buldan, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan'dan oluşan HDP Heyeti, bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve parti yöneticileri ile görüşmek üzere Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

HDP heyetini Karamollaoğlu’nun yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Sabri Tekir, Bülent Kaya, Cafer Güneş ve Mesut Doğan karşıladı.

Görüşmenin ardından genel başkanların açıklama yapması bekleniyor.