Bülent Arınç Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek mi?

22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Arınç, Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması gerektiğini ifade etti.

"KAÇAN ADAM BÜTÜN İDDİASINI KAYBEDER"

Ekol TV'de konuşan Arınç, "Bırakın tutuksuz yargılayın kardeşim; kaçarlarmış… Bırak kaçsınlar gerekiyorsa. Kaçamazlar, ayakkabı numaralarına kadar biliniyor. Kaçan adam, bütün iddiasını kaybeder zaten" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nu ziyaret etmeyeceğini söyleyen Arınç, "Ekrem İmamoğlu'na bu kadar gürültü içinde gitmem, onu ziyaret etmem yanlış anlaşılır" dedi.

Arınç, mahkeme kararlarına güvendiğini de ifade ederek, "İyi bir yargılama karşısında doğru karar verilecektir" dedi.