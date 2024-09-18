Bulgaristan sınır kapısı yolunda takside 6 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'de Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı kara yolunda 6 kaçak göçmen yakalandı, sürücü H.G. gözaltına alındı.

Bulgaristan sınır kapısı yolunda takside 6 kaçak göçmen yakalandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2024 - 12:08

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı kara yolunda şüphe üzerine taksiyi durdurup, kontrol etti. Kontrolde yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçmek isteyen 6 kaçak göçmen yakalandı, sürücü H.G., gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Aracına el konulan H.G., hakkında 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan yasal işlem başlatıldı. 


Etiketler: #Bulgaristan #göçmen kaçakçılığı #Geri Gönderme Merkezi #kaçak göçmen
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