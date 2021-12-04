Bulgaristan yurttaşları Edirne'ye akın etmeye devam ediyor

04 Aralık 2021 Cumartesi, 15:45

Bulgaristan'ın para birimi olan leva, TL karşısında değer kazanınca, Bulgar yurttaşları Edirne'ye akın etti. İğneden ipliğe birçok ihtiyacını buradan karşılayan Bulgaristan yurttaşları, pazarda adım atacak yer bırakmadı, taşıyabildikleri kadar alışveriş yaptı.

Ulus pazarındaki yoğunluk, kentin en işlek caddelerinden biri olan Saraçlar Caddesinde de yaşandı. Hem giyecek hem de yiyecek ihtiyaçlarını Edirne’den karşılayan Bulgaristan yurttaşları, esnafın yüzünü de güldürüyor.

EDİRNE ESNAFI BULGARLARIN GELMEYE DEVAM ETMESİNİ İSTİYOR

İşlerinin çok iyi olduğunu söyleyen esnaf Salim Mızrak, Edirne esnafının alışveriş hareketliliğinden memnun olduğunu ifade etti. Mızrak, Bulgaristan yurttaşlarının her şeyi ucuza alıp gittiklerini anlattı. Bir başka esnaf Bekir Kayan da pazarın çok kalabalık olduğunu belirterek, “Bulgaristan vatandaşları iyi ki geliyorlar. Çok memnunuz, güzel para bırakıyorlar” açıklamasında bulundu.

“PAZARDA 3 BİN TL HARCADIM”

Bulgaristan yurttaşı Hüseyin Haliloğlu da pazarda alışveriş için 3 bin TL harcadığını söyledi. Bir başka Bulgaristan yurttaşı da, “Aklınıza ne gelirse her şeyi buradan alıyoruz. Tüm ihtiyaçlarımızı buradan karşılıyoruz” açıklamasında bulundu.