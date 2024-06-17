Bulgaristan'da deprem! Türkiye'de de hissedildi...
AFAD verilerine göre; Bulgaristan'ın Rakovski, Filibe bölgesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Edirne başta olmak üzere Türkiye'nin bazı illerinde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 20.24'te merkez üssü Bulgaristan'ın Rakovski, Filibe bölgesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntının derinliği 19.33 kilometre olarak ölçüldü.
TÜRKİYE'DE DE HİSSEDİLDİ
Deprem, Edirne başta olmak üzere Türkiye'nin bazı illerinde de hissedildi.
AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 17, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Rakovski, Filibe (Bulgaristan) - [128.60 km] Merkez (Edirne)
Tarih:2024-06-17
Saat:20:24:21 TSİ
Enlem:42.25139 N
Boylam:24.93417 E
Derinlik:19.33 km
Detay:https://t.co/WlEiOpXAqF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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