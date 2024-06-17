Bulgaristan'da deprem! Türkiye'de de hissedildi...

Yayınlanma: 17.06.2024 - 20:41

Güncelleme: 17.06.2024 - 20:47

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 20.24'te merkez üssü Bulgaristan'ın Rakovski, Filibe bölgesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 19.33 kilometre olarak ölçüldü.

TÜRKİYE'DE DE HİSSEDİLDİ

Deprem, Edirne başta olmak üzere Türkiye'nin bazı illerinde de hissedildi.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde: