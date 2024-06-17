Son dakika... Marmara Denizi'nde deprem

Yayınlanma: 17.06.2024 - 17:45

Güncelleme: 17.06.2024 - 17:54

Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 17.18'de yaşanan depremin derinliğini ise 11.1 kilometre olarak açıkladı.