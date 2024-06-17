Son dakika... Marmara Denizi'nde deprem
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Marmara Denizi'nde, Tekirdağ açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 17.18'de yaşanan depremin derinliğini ise 11.1 kilometre olarak açıkladı.
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