Bulgaristan’dan Türkiye ve Yunanistan sınırına yığınak
Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan sınırındaki göçmen geçişlerini önlemek için harekete geçti.
Bulgaristan'ın Batı Trakya'daki Dedeağaç (Evros) ilindeki Meriç Nehri sınır hattında Türkiye ve Yunanistan sınırına yaklaşık 700 kişilik özel harekat birliği ve paraşütçü komandoları yerleştirdiği belirtildi.
Türkiye sınırına yaklaşık 350 kişilik askeri birliğin tam teçhizatlı ve 40 hafif zırhlı araç ile birlikte konuşlandırıldığı açıklandı.
2020’DE 6 BİN 500 GÖÇMEN GEÇTİ
Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, yaklaşık 259 kilometre uzunluğundaki Bulgaristan-Türkiye sınırından 2020 yılında 6 bin 500'den fazla göçmenin Avrupa ülkelerine ulaşmak için Bulgaristan'ı kullandığı ifade edildi.
Bulgaristan'ın Yunanistan ile Ormenio ve Soufli sınır kapılarına yakın bölgede askerlerini yerleştirdiğini belirten Bulgaristan Savunma Bakanı Georgi Panayotov, Bulgaristan sınırında meydana gelen normalin dışındaki göçmen akışını durdurmak için polise yardımcı olmak amacıyla özel birliklerin sınıra konuşlandırıldığını açıkladı.
Video Haberler
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
- Midesinde taşıdığı uyuşturucu patlayan kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Görevden alma ve yeni atama kararları
- Bir saatte 34 bin 351 dolar kar
- Eski Merkez Bankası başkanı Resmi Gazete'yi işaret etti
- Demirtaş'tan dikkat çeken 'TL' mesajı
- Karı kocanın 'ekonomi' kavgası: Şükret biraz
- Benzin, motorin ve otogaza zam
- 'Ayağına kurşun sıktı'
- ABD'den Biden'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Reuters'tan çarpıcı 'Erdoğan' yorumu