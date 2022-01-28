Bulgarların PCR masrafını Edirne esnafı karşılayacak

28 Ocak 2022 Cuma, 15:51

Bulgaristan’da artan koronavirüs vakalarının ardından Bulgaristan Sağlık Bakanlığı yeni tedbirler aldı.

Bulgaristan’a giriş yapacak kişilerin geçerli aşı sertifikası veya hastalığı geçirdiğine dair belge ve en geç 72 saat öncesinden yapılmış negatif PCR testi ibraz etmeleri gerekiyor.

PCR ücretinin maliyetinden dolayı Bulgaristan yurttaşları Edirne’ye gelmeyince kent esnafı, kampanya başlattı.

Bin TL ve üzeri alışverişlerde PCR test ücretini karşılayacaklarını açıklayan Edirne esnafından Ahmet Ezer, Bulgaristan yurttaşlarının PCR testi nedeniyle Edirne’ye gelmediklerini bu kampanyanın olumlu olacağını düşündüğünü söyledi. Ezer, Türk yurttaşlarının da aldıkları ürünlerde yüzde 15 indirim uygulayacaklarına değindi.

PCR zorunluluğu başlayınca Edirne'ye gelen Bulgaristan yurttaşlarının sayısı yok denecek kadar azaldı. PCR zorunluluğu öncesi Edirne’ye akın eden Bulgaristan yurttaşları Ulus Pazarı'nda adeta adım atacak yer bırakmıyordu. Ulus Pazarı son ayların en sakin gününü yaşadı.

"MÜŞTERİLERİN YÜZDE 99'U BULGAR VATANDAŞLARDI"

Pazarcı esnafı Mehmet Yıldırım, müşterilerinin yüzde 99’unu Bulgaristan yurttaşlarının oluşturduğunu ancak Bulgaristan yurttaşları artık gelmeyince pazarın boş kaldığını söyledi. Bir başka pazarcı esnafı Gökhan Filibeli de, işlerinin çok durgun olduğunu ifade etti.