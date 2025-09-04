Bungalova gizli kamera yerleştiren iki sanık tahliye edildi!

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bungalovda ampulün içerisine gizli kamera yerleştirilmesi olayına ilişkin tutuklu yargılanan işletme sahibi Hüseyin K. (31) ve arkadaşı Tansel S. (48), tahliye edildi.

Olay, 30 Mart’ta Sapanca ilçesindeki bir bungalov işletmesinde meydana geldi. Bungalov kiralayan Kozan ailesi, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti. Aile emniyete giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında işletme sahibi Hüseyin K. ve arkadaşı Tansel S. gözaltına aldı. İfadeleri alınan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin hazırlanan ve Sapanca Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 2 kişinin ayrı ayrı ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal etme’ suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar cezalandırılmaları talep edildi.

TELEFONUNU SIFIRLAMIŞ

İddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Hüseyin K.'ye ait cep telefonunda yapılan incelemede cep telefonunun şüpheli tarafından teslim edilmeden önce sıfırlanarak, verilerin silindiği yer aldı. Bungalovda ele geçirilen suç unsuru gizli kamera takılı beyaz ampule ait 7 Mart’ta çekilen fotoğrafın şüphelinin cep telefonu içerisinde bulunduğu belirtildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Tutuklu yargılanan işletme sahibi Hüseyin K. ve arkadaşı Tansel S., Sapanca Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, Hüseyin K. ve arkadaşı Tansel S.’nin tutuksuz yargılanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.